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В Ленобласти задержали геев-наркоманов, устроивших шоу в подъезде

«Фонтанка»: в Ленобласти задержали замеченных в подъезде голых геев-наркоманов

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Global Look Press

В Ленобласти задержали двух геев-наркоманов, которых заметили голыми в подъезде. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на улице Шувалова в Мурино. Жители одного из многоквартирных домов заметили в подъезде неодетую пару, а присмотревшись, поняли, что она однополая. Кадры с мужчинами попали в соцсети.

По словам очевидцев, молодые люди снимают в этом доме квартиру, передает «Фонтанка». В жилище нашли шприцы и кровь, сообщает издание.

Соседи передали информацию о голых мужчинах в полицию. Правоохранительные органы задержали двух граждан России 1991 года и 2000 года рождения. Молодые люди, предположительно, находились в состоянии наркотического опьянения. Их доставили и отдел и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее краснодарки поцеловались в пиццерии и привлекли внимание полиции.

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