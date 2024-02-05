В Ленобласти задержали геев-наркоманов, устроивших шоу в подъезде

В Ленобласти задержали двух геев-наркоманов, которых заметили голыми в подъезде. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на улице Шувалова в Мурино. Жители одного из многоквартирных домов заметили в подъезде неодетую пару, а присмотревшись, поняли, что она однополая. Кадры с мужчинами попали в соцсети.

По словам очевидцев, молодые люди снимают в этом доме квартиру, передает «Фонтанка». В жилище нашли шприцы и кровь, сообщает издание.

Соседи передали информацию о голых мужчинах в полицию. Правоохранительные органы задержали двух граждан России 1991 года и 2000 года рождения. Молодые люди, предположительно, находились в состоянии наркотического опьянения. Их доставили и отдел и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее краснодарки поцеловались в пиццерии и привлекли внимание полиции.