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В Минздраве объяснили, почему России стоит оставаться в ВОЗ

Мурашко заявил, что выходить из ВОЗ нелогично и нецелесообразно

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Denis Balibouse/Reuters

России не стоит выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в сфере здоровья нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией. Также необходимо быть в кооперации со странами-членами ВОЗ, которые поддерживают российское направление. Поэтому необходимо оставаться в ВОЗ, отметил Мурашко.

Он напомнил про пандемию COVID-19, которая показала необходимость сотрудничества. Помимо этого министр подчеркнул, что нужно также продолжать отстаивать свое мнение на мировой арене здравоохранения.

«Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно», — заключил Мурашко.

До этого Мурашко рассказал, что политизация гуманитарного сотрудничества в сфере медицины недопустима, но подобные ситуации случаются. В качестве примера он привел Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения. По словам министра, Россия принимала участие в одном из недавних мероприятий, но 25 других стран-участниц оказались недовольны этим фактом.

Ранее в Минздраве сообщили о достижениях России в борьбе с онкологией за пять лет.

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