Shaman помыл полы на выступлении: «Менять профессию пока не планирую»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) извинился перед зрителями своего концерта в Туле, когда начал мыть сцену перед началом выступления. Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Звездач».

«Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь», — уточнил артист.

В ролике видно, как Дронову дали полотенце и он начал мыть сцену, попросив музыкантов сыграть музыку фоном. В комментариях пояснили, что артист пожаловался на конденсат на сцене. Он побоялся поскользнуться, поэтому решил самостоятельно протереть пол.

«Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — также отметил музыкант.

Недавно Shaman поздоровался со своей коллегой Mia Boyka, поцеловав девушку в шею. Таким образом артист поприветствовал певицу.

Певец Shaman женат на бизнесвумен Елене Мартыновой. Супруга автора хита «Встанем» занимает должность заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «МегаФон» и старше музыканта на 14 лет.

Ранее Mia Boyka похвасталась новой машиной.