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Столтенберг захотел заставить Китай «заплатить» за поддержку России

Столтенберг: Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай «заплатить» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. Его слова с выступления в Международном центре Вудро Вильсона приводит TRT World.

По словам Столтенберга, Си Цзиньпин пытается «создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций».

«Но реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и в то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом», — заявил он.

По словам генсека НАТО, если в какой-то момент Пекин не изменит курс, то Запад «должен заставить его заплатить». Он подчеркнул, что для КНР должны быть «последствия».

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Она подчеркнула, что США все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая, поставляя Москве товары двойного назначения. Смит считает, что без помощи Пекина Россия «была бы в совершенно иной ситуации и имела бы проблемы».

Ранее Китай выразил готовность работать вместе с РФ над новой концепцией безопасности.

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