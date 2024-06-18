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Химик из Калининграда изготовил дома взрывчатку, чтобы показать ребенку фейерверк

В Калининграде завели дело на мужчину, который дома изготовил взрывчатку

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Калининграде задержали местного жителя, который в домашних условиях изготавливал взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дома у 44-летнего мужчины сотрудники полиции и УФСБ обнаружили и изъяли две банки, в которых хозяин хранил 265 грамм взрывчатого вещества самодельного производства. Находки отправили на экспертизу, и специалисты установили, что содержимое контейнеров пригодно для того, чтобы устроить взрыв.

«Задержанный в совершении преступления, химик по образованию, дал признательные показания и пояснил, что хотел продемонстрировать своему ребенку настоящий фейерверк в домашних условиях», — отметили в полиции.

Как сообщается, подозреваемый признался, что купил все необходимые для изготовления взрывчатки ингредиенты в хозяйственных магазинах. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ».

Ранее отца и сына заподозрили в обустройстве тайника со взрывчаткой в Воронежской области.

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