Химик из Калининграда изготовил дома взрывчатку, чтобы показать ребенку фейерверк

В Калининграде задержали местного жителя, который в домашних условиях изготавливал взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дома у 44-летнего мужчины сотрудники полиции и УФСБ обнаружили и изъяли две банки, в которых хозяин хранил 265 грамм взрывчатого вещества самодельного производства. Находки отправили на экспертизу, и специалисты установили, что содержимое контейнеров пригодно для того, чтобы устроить взрыв.

«Задержанный в совершении преступления, химик по образованию, дал признательные показания и пояснил, что хотел продемонстрировать своему ребенку настоящий фейерверк в домашних условиях», — отметили в полиции.

Как сообщается, подозреваемый признался, что купил все необходимые для изготовления взрывчатки ингредиенты в хозяйственных магазинах. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ».

Ранее отца и сына заподозрили в обустройстве тайника со взрывчаткой в Воронежской области.