Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее с шестого этажа

«78.ru»: в Петербурге мужчина выбросил жену из окна шестого этажа

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Кировском районе Петербурга мужчина на почве ревности выбросил женщину из окна квартиры. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Подводника Кузьмина, по предварительной информации, 34-летний гражданин Узбекистана поссорился со своей 28-летней женой. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, он выбросил женщину из окна квартиры на шестом этаже.

Пострадавшую в критическом состоянии госпитализировали, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать. Россиянка рассталась с бойфрендом год назад из-за того, что он избивал ее, с тех пор мужчина преследует девушку. По словам пострадавшей, экс-бойфренд пришел на день рождения к общей знакомой и швырнул бывшую возлюбленную в шкаф со стеклянными дверцами. Истекающая кровью девушка попыталась сбежать, но мужчина догнал ее, жестоко избил и изрезал руки битым стеклом, пострадавшей наложили 12 швов.

Ранее в Серпухове мужчина в ТЦ избил жену при ребенке и посетителях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами