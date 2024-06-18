В Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее с шестого этажа

В Кировском районе Петербурга мужчина на почве ревности выбросил женщину из окна квартиры. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Подводника Кузьмина, по предварительной информации, 34-летний гражданин Узбекистана поссорился со своей 28-летней женой. В ходе конфликта, возникшего на почве ревности, он выбросил женщину из окна квартиры на шестом этаже.

Пострадавшую в критическом состоянии госпитализировали, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать. Россиянка рассталась с бойфрендом год назад из-за того, что он избивал ее, с тех пор мужчина преследует девушку. По словам пострадавшей, экс-бойфренд пришел на день рождения к общей знакомой и швырнул бывшую возлюбленную в шкаф со стеклянными дверцами. Истекающая кровью девушка попыталась сбежать, но мужчина догнал ее, жестоко избил и изрезал руки битым стеклом, пострадавшей наложили 12 швов.

Ранее в Серпухове мужчина в ТЦ избил жену при ребенке и посетителях.