Карпин рассказал, болеет ли за кого-то на Евро-2024

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признался, что не переживает ни за какую сборную на проходящем чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит «Советский спорт».

«Ни за какую сборную, на самом деле, я не переживаю на этом Евро. Если кому симпатизирую, наверное, сербам. Мы с ними товарищеский матч играли недавно», — заявил Карпин.

Сборные России и Сербии провели товарищеский матч в марте 2024 года, игра завершилась победой российских футболистов со счетом 4:0.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2020 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее Татьяна Тарасова отказалась говорить о чемпионате Европы.