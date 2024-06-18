В Казани выросло число пациентов с подозрением на ботулизм

Число случаев подозрения на ботулизм среди жителей Казани выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-службе Роспотребнадзора.

До этого стало известно, что число нижегородцев, которые у которых выявили признаки ботулизма, тоже увеличилось до 14 человек, в числе госпитализированных есть ребенок. Почти все пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Всего количество пациентов с подозрением на ботулизм в России увеличилось до 149 человек: 121 случай в Москве и по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани. Более половины госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Нескольких человек даже пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые жители Москвы заказали через сервис доставки продуктов. Пострадавшие обращались с 14 по 15 июня в московские больницы за медпомощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.