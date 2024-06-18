Путин прилетел в Якутию

Президент России Владимир Путин 18 июня прилетел в Якутию с рабочей поездкой, передает ТАСС.

В последний раз глава государства посещал этот регион в сентябре 2014 года.

В Якутии президент планирует ознакомиться с достижениями региона в сфере IT и оборонной промышленности. После этого он встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. Также Путин планирует побеседовать с главой Якутии Айсеном Николаевым.

В Кремле пояснили, что с визита в Якутию начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня он отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

До этого российский лидер написал статью для «Нодон синмун» в преддверии своего визита в КНДР. В статье Путин подчеркнул, что Северная Корея является сторонником и единомышленником Российской Федерации.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.