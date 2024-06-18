Правительство увеличило размер прожиточного минимума до 17 тысяч рублей

В России прожиточный минимум впервые рассчитан по величине медианного дохода, в 2025 году он составит 17 733 рубля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает «Интерфакс».

Постановление о повышении прожиточного минимума председатель правительства подписал 17 июня.

В 2025 году прожиточный минимум в целом по стране на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.

Отмечается, что показатель был рассчитан от медианного дохода за 2023 год, который, согласно информации Росстата, составил 40 121 рубль.

В текущем году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля на душу населения из расчета на месяц, для трудоспособного населения — 16 844 рубля, для детей — 14 989 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей.

Под медианной зарплатой подразумевается то, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже конкретного значения и 50% рабочих мест — выше. Речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в стране.

Ранее Госдума и правительство обещали проработать поручение президента об индексации пенсий.