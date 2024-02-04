Аварийный маяк пропавшего в Карелии Ми-8 не срабатывает

Аварийный маяк пропавшего с радаров в окрестностях Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«Сигнала от аварийного маяка вертолета не было», — указывается в публикации.

По информации собеседника агентства, аварийный сигнал не срабатывал.

Перед этим Telegram-канал 112 сообщил, что вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. Согласно предварительным данным, борт двигался по маршруту Петрозаводск — Вытегра. На борту находились три члена экипажа.

Позднее МЧС России подтвердил информацию об исчезновении воздушного судна. Сейчас ведомство проводит поисково-спасательные работы по обнаружению пропавшего с радаров в Карелии вертолета Ми-8. По имеющимся данным, существует вероятность, что вертолет совершил вынужденную посадку в 18 километрах от Вытегры.

Ранее в Бишкеке упал военный вертолет.