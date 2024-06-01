Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали зарегистрировать 900 тыс. резервистов

Депутат бундестага Циммерманн призвала МО зарегистрировать 900 тыс. резервистов

close
100%
Lorenz Huter/Global Look Press

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала министерство обороны ФРГ зарегистрировать 900 тыс. резервистов. Ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Россия производит только оружие. Печатаются учебники, изображающие Германию как агрессора. Дети с начальной школы учаться владеть оружием. Все это страшно», — объяснила свои призывы депутат бундестага.

По ее словам, в этих условиях Германия должна как можно скорее подготовить возможности для обороны страны. Шагом к этому она назвала регистрацию состояния здоровья и местонахождения резервистов для их дальнейшего переобучения и включения в планы силовых ведомств. Регистрация резервистов не проводилась десятилетиями. Резервисты — лица, ранее прошедшие срочную или более длительную службу в рядах бундесвера.

До этого стало известно, что Шольцу неприятны призывы главы МО ФРГ «готовиться к войне».

В материале Bloomberg говорится, что Шольц отклонил призыв главы минобороны ФРГ об увеличении расходов на оборону, а также отказался от предложения Писториуса вновь ввести воинскую повинность, отмененную в 2011 году бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Шольц заявил, что Германия стремится создать крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами