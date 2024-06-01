В Германии призвали зарегистрировать 900 тыс. резервистов

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала министерство обороны ФРГ зарегистрировать 900 тыс. резервистов. Ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Россия производит только оружие. Печатаются учебники, изображающие Германию как агрессора. Дети с начальной школы учаться владеть оружием. Все это страшно», — объяснила свои призывы депутат бундестага.

По ее словам, в этих условиях Германия должна как можно скорее подготовить возможности для обороны страны. Шагом к этому она назвала регистрацию состояния здоровья и местонахождения резервистов для их дальнейшего переобучения и включения в планы силовых ведомств. Регистрация резервистов не проводилась десятилетиями. Резервисты — лица, ранее прошедшие срочную или более длительную службу в рядах бундесвера.

До этого стало известно, что Шольцу неприятны призывы главы МО ФРГ «готовиться к войне».

В материале Bloomberg говорится, что Шольц отклонил призыв главы минобороны ФРГ об увеличении расходов на оборону, а также отказался от предложения Писториуса вновь ввести воинскую повинность, отмененную в 2011 году бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Шольц заявил, что Германия стремится создать крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе.