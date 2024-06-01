Экс-игрок «ПСЖ» рассказал, что его удивило в трансфере Сафонова

Бывший игрок «ПСЖ» Бенуа Коэ назвал самое удивительное для себя в трансфере российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в парижский клуб. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Меня удивило, что «ПСЖ» покупает второго вратаря за большие деньги. Я ожидал усиления атаки, центра полузащиты. Думаю, что это всё впереди. Я не видел игру Сафонова, но думаю, что «ПСЖ» видит в этом вратаре перспективу. Иначе такой трансфер был бы невозможен», — заявил он.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, вратарь подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24.

Ранее Сафонову пожелали использовать свой шанс в «ПСЖ».