В Иркутской области загорелся многоквартирный жилой дом

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», — уточнили в ведомстве.

Всего на месте происшествия работают 49 специалистов и 15 машин. До этого сотрудники МЧС спасли двух человек. Их передали врачам. Еще 30 жильцов вышли на улицу самостоятельно.

В ведомстве обратили внимание, что огонь распространялся достаточно быстро. Вначале площадь возгорания увеличилась до 250 кв. м, затем достигла 400 «квадратов». Пожарные части работают при 25-градусном морозе.

«Тушение деревянного двухэтажного жилого дома продолжается», — заключили в МЧС.

Накануне в Пермском крае случился крупный пожар на территории колонии. По словам источника, возгорание началось в цеху по производству и переработке дерева. В результате инцидента произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.