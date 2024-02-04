Россиянка случайно наступила в яму с кипятком и обварила ноги

В Кронштадте местная жительница получила сильные ожоги во время прогулки по городу. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел 3 февраля на пересечении улиц Владимирская и Флотская. По словам женщины, она шла по газону, когда внезапно провалилась под снег в яму с кипятком. После случившегося пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ей ожоги первой и второй степени в области голени и левой стопы. От госпитализации жительница Кронштадта отказалась, хотя врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Ранее в Тюмени девушка обварилась, провалившись в яму с кипятком.