Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обстрел пекарни в Лисичанске террористическим актом. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале.

«Обстрел пекарни в Лисичанске – еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все», — написал он.

Аксенов от лица каждого жителя Крыма также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. По данным МЧС, на текущий момент спасти удалось 10 человек, известно о 28 летальных случаях.

До этого выяснилось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Утром 4 февраля в МЧС сообщили, что спасатели разобрали 65% разрушенных конструкций пекарни в Лисичанске.

Ранее в ЛНР объявили траур после обстрела Лисичанска.