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В Дагестане на ребенка упали футбольные ворота

В Дагестане ребенок попал в больницу после падения футбольных ворот в школе

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FotograFFF/Shutterstock

В Дагестане ребенка госпитализировали после падения на него футбольных ворот на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 1 февраля на территории средней общеобразовательной школы в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района республики.

«Во время перемены, на 9-летнего учащегося упали металлические футбольные ворота. Мальчик доставлен в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По факту травмирования школьника прокуратура начала проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и далее приняты меры прокурорского реагирования. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого портал Ufanovisti сообщал, что ученица четвертого класса из Уфы пострадала после падения хоккейных ворот.

Школьница попыталась поднять конструкцию, но ворота упали на пострадавшую. В результате десятилетняя девочка получила перелом левой кисти.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.

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