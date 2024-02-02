В Дагестане на ребенка упали футбольные ворота

В Дагестане ребенка госпитализировали после падения на него футбольных ворот на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 1 февраля на территории средней общеобразовательной школы в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района республики.

«Во время перемены, на 9-летнего учащегося упали металлические футбольные ворота. Мальчик доставлен в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По факту травмирования школьника прокуратура начала проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и далее приняты меры прокурорского реагирования. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого портал Ufanovisti сообщал, что ученица четвертого класса из Уфы пострадала после падения хоккейных ворот.

Школьница попыталась поднять конструкцию, но ворота упали на пострадавшую. В результате десятилетняя девочка получила перелом левой кисти.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.