Депутат рассказала о внимании Путина к детям и молодежи

Создание «Движения первых» стало возможным прежде всего благодаря президенту России Владимиру Путину, который поддержал инициативу детей по созданию всероссийской организации. Об этом по итогам встречи главы государства с участниками движения, которая состоялась на Международной выставке-форуме «Россия», заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Она подчеркнула, что президент лично возглавил наблюдательный совет движения. По ее мнению, это подняло организационную работу и в целом отношение общества к «Движению первых» на самый высокий уровень.

«На съезде, когда Владимир Владимирович поблагодарил детей за высаженные 2 млн. деревьев, написанные 3 млн. писем нашим защитникам, собранные книги для Донбасса — это услышали тысячи детей, которые это делали», — сказала Казакова.

По ее словам, для участников движения и их родителей слова благодарности из уст главы государства — это огромный стимул «для вдохновения, для желания продолжать и делать еще лучше, еще масштабнее, объединяясь для добрых, нужных, полезных дел».

«Где вы еще видели, чтобы дети с таким восторгом пели гимн своей страны вместе с президентом? Только в России! Только с нашим президентом!» — добавила депутат.

Напомним, накануне Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где в эти дни проходит второй съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Президент пообщался с его участниками и обратился к ним с напутственными словами.