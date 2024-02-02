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Полиция выломала дверь в покерный клуб в центре Петербурга

Полиция выломала дверь и задержала членов покерного клуба в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность покерного клуба в центре города. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Покерный клуб разместился в одной из квартир дома 44 по Моховой улице. Попасть в него можно было только по специальному приглашению, полученному в одном из мессенджеров.

«Мои коллеги застали в клубе 15 любителей карточных игр, двух крупье, а также администратора», — рассказала Волк.

В ходе обыска правоохранители изъяли оборудование для игры в покер, игральные карты и фишки.

Ранее в Петербурге у контрабандистов изъяли кокаин из Латинской Америки на 2 млрд рублей.

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