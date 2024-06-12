В Москве стало продаваться больше квартир рядом с пляжами

Рядом с пляжами в Москве сейчас продаются 8 тыс. квартир и апартаментов в 50 новостройках (+38% к началу июня 2023 года). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«В «старой» Москве на реках, озерах и прудах расположены 12 крупных пляжей, которые сконцентрированы в 11 районах и пяти округах. 11 пляжей из 12 — городские. Доля первичного жилья в шаговой либо транспортной доступности от пляжей составляет 16,4% от суммарного объема выставленных на продажу квартир и апартаментов. То есть каждая шестая квартира в исторических границах столицы соседствует с водной рекреационной зоной», — отметил Сырцов.

По его словам, среди новостроек около пляжей 27,6% принадлежат к массовому сегменту, 51,8% — к бизнес-классу, 19,9% — премиум-классу, 0,7% — элитному сегменту.

Дефицит рекреационных зон у воды наблюдается на востоке Москвы. Там пляжная инфраструктура ограничивается одним городским пляжем на Путяевском пруду в парке «Сокольники». Он находится рядом с районами Сокольники и Преображенское, где продаются около 800 квартир в восьми проектах.

По данным «Метриум», рядом с самыми популярными парками Москвы находятся 36 новостроек с 2,4 тыс. квартир и апартаментов в продаже. Дешевле всего обойдется жилье недалеко от Измайловского парка.

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