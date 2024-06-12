Спрос россиян на отели в Крыму резко вырос

К началу июня российские туристы совершили на 20% больше бронирований в объектах размещения по стране с датами заезда в июле, чем в аналогичный период в прошлом году. Самый заметный рост отмечается по направлениям Крыма — на 56% относительно прошлого года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В Московской и Ленинградской областях число бронирований отелей выросло на 30%, в Москве — на 26%, а также в Мурманской и Свердловской областях — на 23%.

В разрезе городов всплески бронирований наблюдаются в Южно-Сахалинске — на 90% год к году, в Ялте — на 60%, в Ейске и Каспийске — на 50%, в Мурманске — на 40%, в Выборге — на 33%, в Зеленоградске, Нижнем Новгороде и Петрозаводске — на 20%.

В топ-10 городов по числу бронирований в отелях и апартаментах на июль вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Калининград, Казань, Геленджик, Зеленоградск, Нижний Новгород и Владивосток.

Средняя стоимость забронированной ночи по России на июль составляет 5 600 рублей — на 19% выше, чем в прошлом году.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

До этого стало известно, куда россияне полетят в июле.

Ранее сообщалось о росте турпотока в Крым.