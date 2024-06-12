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Стало известно, из каких новостроек в Москве удобнее всего смотреть салют

В OPENCITY назвали три локации новостроек Москвы, откуда лучше смотреть салют

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Pexels

Вид из квартиры на воду и панораму города увеличивает ее стоимость на 5-15%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании OPENCITY. Там назвали три локации в Москве с новостройками, откуда удобнее всего смотреть салют.

В Москве городской праздничный салют запускают с двух десятков площадок, самые зрелищные — в центре и на западе (Парк Победы).

На границе административных округов находится первая локация — Воробьевы горы. Их смотровая площадка является традиционным местом для просмотра салюта: с возвышенности открывается обзор на весь центр и большую часть отдаленных районов столицы. Квартиру в новостройке там можно будет купить за 50,1 млн руб. Вторая самая известная площадка запуска городских салютов находится рядом с ВВЦ. Квартира на первичном рынке там обойдется в 30-73 млн руб. Наконец, увидеть, всю панораму московских салютов смогут жители около «Москва-Сити». В новостройке недалеко от делового центра можно будет приобрести жилье за чуть более 64 млн руб.

По данным «Метриум», средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в центре Москвы сейчас составляет 1,4 млн рублей.

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