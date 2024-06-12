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Матвиенко назвала Россию альтернативой Западу

Спикер Совфеда Матвиенко: РФ олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия является альтернативой тупиковому пути Запада. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге в День России.

По ее мнению, сейчас мир находится на распутье.

«Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону «освобождения» человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим», — написала сенатор.

Она отметила, что Россия является одной из немногих стран, которые «олицетворяют, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада». По словам политика, именно РФ наиболее активно и последовательно противостоит линии на «расчеловечивание», сражается за сохранение цивилизации, в основе которой — базовые ценности гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, дружная и крепкая семья.

«То, что Достоевский характеризовал как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности», — заявила она.

Матвиенко также подчеркнула, что Россия успешно решает задачи, значимые для всего мирового сообщества, человечества в целом. Это подтверждает новая геополитическая реальность, тот факт, что в борьбе за справедливый миропорядок РФ не одинока, добавила она.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что острая фаза внешнеполитического противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре.

Ранее Путин назвал Россию уникальной цивилизацией.

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