Эксперт рассказала, как совмещать учебу в вузе и работу

Для работающих россиян, желающих получить дополнительные знания и навыки, доступен широкий выбор инструментов: от курсов и программ дополнительного образования до высшего образования в вузе. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

«Эти варианты помогут не только расширить свои компетенции, но и получить новую специальность, ускорить развитие своей карьеры или же просто изучить желанную область. Если цель изменить вектор своей деятельности или изучить новое в углубленном формате, то стоит присмотреться именно к вузу как к источнику фундаментальных и практико-ориентированных знаний», — объяснила она.

По словам эксперта, многие взрослые люди, рассматривающие для этих целей программы высшего образования, испытывают страх постановки карьеры и личной жизни на паузу. Высшие учебные заведения это понимают и предоставляют для работающих студентов удобные форматы обучения — заочное, очное с вечерним расписанием и очное образование в онлайн-кампусе в дистанционном формате.

«Они позволяют совмещать учебу и работу за счет гибкости и отсутствия территориальной привязки студента к учебному заведению в случае с онлайн-образованием, а также более удобный вечерний график в случае с офлайн-образованием. Однако стоит учитывать, что при заочной форме обучения посещать вуз все же придется для сдачи сессии, также некоторые вузы устанавливают определенные контактные часы для обязательного оффлайн-посещения. Помимо этого, «заочка» предусматривает большое количество самостоятельной работы под наставничеством преподавателя. Очная форма обучения в онлайне предусматривает ежедневные пары, задания и встречи с преподавателем. От обычного очного формата она отличается тем, что пары проходят дистанционно и, преимущественно, в вечернее время. Эти варианты позволяют безболезненно интегрировать обучение в свою повседневность», — рассказала она.

Процесс поступления на эти формы обучения стандартный — по результатам ЕГЭ или внутренним экзаменам высшего учебного заведения. Например, поступающие с дипломом СПО могут сдать как ЕГЭ, так и внутренние экзамены, которые соответствуют выбранной программе обучения. Помимо этого, срок действия результатов ЕГЭ составляет 5 лет, включая год сдачи экзаменов.

«Это значит, что если абитуриент сдавал ЕГЭ, например, в 2020 году, но не обучался в университете после школы, то в 2024 году он все еще может поступить в вуз на программы бакалавриата и специалитета. Если же срок действия истек, то можно еще раз сдать экзамен и подать документы уже с новыми результатами. Также есть желающие получить и второе высшее образование, однако в этом случае наиболее предпочтительным вариантом будет магистратура. Чтобы поступить в магистратуру нужно не только получить диплом бакалавра, но и уточнить о вступительных испытаниях. Для программ обучения в области IT, чаще всего, они представляют из себя экзамены и собеседование, а для креативных специальностей собирают портфолио», — добавила специалист.

Учиться во взрослом возрасте, особенно после долгого перерыва, достаточно сложно. Важно уметь ставить цель и осознавать ее. Необходимо понимать, какую именно задачу может решить обучение: повышение на работе, переход в новую профессиональную сферу, расширение своих компетенций или нечто иное.

«Стоит подобрать программу обучения, которая не только соответствует вашим целям и потребностям рынка, но может быть органично интегрирована в повседневность в балансе между всеми областями жизни. Еще одним важным этапом является обсуждение планов по получению высшего образования с работодателем, особенно если это может повлиять на график работы. Некоторые компании предлагают поддержку в виде гибкого графика или частичного финансирования образования, поскольку они заинтересованы в развитии компетенций и повышении эффективности сотрудников», — рекомендовала Ремезова.

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