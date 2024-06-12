Герой России, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков заявил, что американский танк Abrams и немецкий Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины и становятся легкой целью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баксикова, Abrams и Leopard 2 являются очень тяжелыми машинами, и поэтому у них непропорционально высокое давление на грунт. Они обладают высокой скоростью, но быстро ездить по жирной, насыщенной украинской почве не могут. Танки вязнут в ней. И поэтому, несмотря на очень крепкую броню, становятся легкой добычей российских бойцов.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации научились легко выводить из строя американские танки Abrams.

8 июня были продемонстрированы видеокадры уничтожения танка Abrams и боевой машины пехоты Bradley под Авдеевкой.

Ранее сообщалось, что в РФ создали универсального ракетного робота для поля боя.