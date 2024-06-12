В России предложили ужесточить ответственность за домашнее насилие

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство пакет законопроектов, предполагающих ужесточение уголовной и административной ответственности за домашнее насилие и клевету о нем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие повышенную ответственность в случае совершения преступлений, относящихся к насильственным действиям различного характера, в отношении супруга (супруги), родителя, ребенка (детей), усыновителя, усыновленного, лица, с которым виновный имеет общего ребенка (детей)», — отмечается в пояснительной записке к нормативному акту.

Парламентарии предлагают ужесточить уголовную ответственность для членов семьи за такие преступления, как убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство в отношении друг друга. Также авторы законопроекта выступают за введение административной ответственности за оскорбление и побои в семье.

Кроме того, документ предусматривает введение уголовной ответственности за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения. Виновников предлагается штрафовать на сумму до одного миллиона рублей или приговаривать их к обязательным работам до 240 часов.

До этого депутат Госдумы Владислав Даванков заявил, что в нижней палате парламента идет разработка федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Об этом со ссылкой на депутата Владислава Даванкова.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о всплеске домашнего насилия в России на фоне СВО.