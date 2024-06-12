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В США призвали НАТО готовиться к «затяжной войне» с Россией

CSIS: странам НАТО необходимо готовиться к сценарию затяжной войны с Россией

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Страны Североатлантического альянса должны готовиться к сценарию «затяжной войны» с Россией. Это следует из доклада аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), который базируется в Вашингтоне.

Эксперты напомнили, что на саммите НАТО в Мадриде, прошедшем в июне 2022 года, страны альянса утвердили новую стратегическую концепцию под названием «назад в будущее». Россия снова, как во времена холодной войны, получила статус «самой значительной и прямой угрозы безопасности».

Согласно содержащимся в докладе выводам, страны блока добились «существенного прогресса в том, что касается повышения расходов на оборону, готовности сил, командовании и управлении, учений, а также интеграции Финляндии и Швеции».

«Однако, хотя НАТО, возможно, и готово к войне, остается вопрос, готово ли оно вести затяжную войну», — говорится в отчете.

Как считают аналитики, союзникам, чтобы завершить подготовку к подобному сценарию, «по-прежнему необходимо тратить больше средств, наращивать военно-промышленный потенциал, устранять критические пробелы в вооружениях и укреплять национальную устойчивость».

До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин отверг возможность начала глобального конфликта между Россией и НАТО из-за якобы огромной военной мощи альянса.

Ранее Путин назвал «тупыми как стол» тех, кто говорит о нападении России на НАТО.

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