Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Костромские десантники сорвали ротацию ВСУ под Часовым Яром

МО: десантники уничтожили из ПТРК «Фагот» личный состав ВСУ под Часовым Яром

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Артиллерийский полк Костромского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил подразделения украинских военных, которые пытались провести ротацию под Часовым Яром, из противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК «Фагот», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

В конце мая сообщалось, что костромские десантники за неделю сбили порядка 10 разных дронов у Часова Яра. Речь идет о мобильном расчете ЗУ-23-2, передвигающемся на «УАЗ Патриот».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские десантники при помощи реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины на островах в дельте реки Днепр.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами