Артиллерийский полк Костромского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил подразделения украинских военных, которые пытались провести ротацию под Часовым Яром, из противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК «Фагот», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

В конце мая сообщалось, что костромские десантники за неделю сбили порядка 10 разных дронов у Часова Яра. Речь идет о мобильном расчете ЗУ-23-2, передвигающемся на «УАЗ Патриот».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские десантники при помощи реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины на островах в дельте реки Днепр.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.