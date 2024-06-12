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В России создали отечественный аналог китайского квадрокоптера Mavic

Российская компания «Стратим» создала дрон «Воробей» — аналог китайского Mavic

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей» — отечественный аналог китайского квадрокоптера Mavic, который широко используется в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Впервые новый отечественный беспилотник представили на выставке Helirussia-2024, которая проходит с 10 по 12 июня в Москве.

«Дрон «Воробей» предназначен для разведки и корректировки огня, то есть по функционалу это наш отечественный аналог широко применяемых на фронте с двух сторон коптеров Mavic», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, компании удалось создать беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который не уступает китайскому Mavic по техническим характеристикам. Российский аналог так же является компактным, складным и управляется с помощью пульта, отметил разработчик.

Он назвал преимущество, которое выгодно отличает «Воробья» над Mavic: российский дрон функционирует на некоммерческой частоте, которую в настоящее время плохо подавляют украинские системы радиоэлектронной борьбы, тогда как частоты китайского БПЛА и «известны и неизменяемы».

Представитель компании добавил, что нейросеть, к которой подключается наземная станция «Воробья», распознает тип цели — бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт и т.д.

Ранее в зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь».

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