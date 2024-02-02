Власти рассказали, что будут делать при проблемах с зарубежными лекарствами

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в интервью РИА Новости, что Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо иностранная компания решает поступать нечестно, то правительство Российской Федерации может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата. Чиновник подчеркнул, что это все делается в интересах населения.

При этом Мурашко отметил, что Россия является одним из лидеров в мировой фармацевтической отрасли, и все страны это прекрасно понимают, поэтому компании осознают, что нецелесообразно покидать рынок. В то же время министр подчеркнул, что Россия не нарушает международное законодательство, включая патентное право, и работает планово и по-партнерски.

До этого был обнаружен новый штамм очень заразной и устойчивой к лекарствам кишечной палочки. Анализ штамма B5/H24RxC в лаборатории показал, что бактерии способны расти быстрее и более вредны для живых организмов, чем предыдущие версии. Ученые назвали эту тенденцию тревожной: раньше считалось, что устойчивые к антибиотикам микроорганизмы становятся менее заразными.

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