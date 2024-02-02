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Полмиллиона евро потратили в Гамбурге на строительство туннелей для жаб

Bild: Гамбург выделил €500 тыс. на строительство туннелей для жаб

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Iric/Wikipedia

Один из пригородов Гамбурга — Бланкенезе — столкнулся с проблемой сокращения популяции жаб и прудовых тритонов, за год численность жаб уменьшилась более чем на треть. В связи с этим местные политики из партии «Зеленые» решили выделить почти полмиллиона евро на строительство четырех туннелей для жаб из стали и бетона, пишет Bild.

Но решением оказались довольны не все местные налогоплательщики, которые считают, что такие траты неоправданны. Они также указали, что туннели были построены не под оживленными дорогами, а под тихими улицами и велосипедными дорожками.

Тем не менее застройщики надеются, что новые туннели помогут сохранить популяцию жаб и прудовых тритонов в Бланкенезе. В прошлом году местные защитники природы насчитали более тысячи жаб, а через год их численность сократилась до 616 особей.

До этого ученые назвали основную угрозу глобальной популяции земноводных. Международная группа ученых из Канады, России, Бразилии, Гватемалы, США и других стран определила основную причину сокращения численности лягушек, жаб, тритонов, саламандр и других земноводных по всему миру. По словам специалистов, амфибий становится меньше из-за изменений климата.

Ранее в Австралии обнаружили жабу-рекордсменку.

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