На россиянина завели уголовное дело из-за запертого в квартире кота

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Инцидент произошел в декабре 2023 года, в правоохранительные органы обратились жильцы многоэтажки по улице Воронова с жалобами на то, что в одной из квартир заперт кот.

Раньше в квартире проживала одинокая пенсионерка, когда ее не стало в доме осталось животное. Внук женщины отказался отдать пушистого соседям и оставил его одного.

Кот долгое время истошно мяукал, родственник согласился выпустить животное, но спасти его не смогли, у истощенного кота было сильное обезвоживание. Красноярцу за жестокое обращение с животным грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка.