Размер текста
А
А
А

На россиянина завели уголовное дело из-за запертого в квартире кота

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за запертого в квартире кота

close
100%
Depositphotos

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Инцидент произошел в декабре 2023 года, в правоохранительные органы обратились жильцы многоэтажки по улице Воронова с жалобами на то, что в одной из квартир заперт кот.

Раньше в квартире проживала одинокая пенсионерка, когда ее не стало в доме осталось животное. Внук женщины отказался отдать пушистого соседям и оставил его одного.

Кот долгое время истошно мяукал, родственник согласился выпустить животное, но спасти его не смогли, у истощенного кота было сильное обезвоживание. Красноярцу за жестокое обращение с животным грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами