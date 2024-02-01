Двое рыбаков отравились уловом, одного спасти не удалось

В Бразилии двое мужчин отравились пойманной на рыбалке ядовитой рыбой, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает Mirror.

Двое приятелей из Бразилии пообедали уловом и оказались в больнице с сильнейшим токсическим отравлением. Мужчины пришли с рыбалки и сварили пойманную рыбу, после чего обоим стало плохо.

Выяснилось, что бразильцы употребили в пищу ядовитую рыбу-фугу, яд которой обладает нервно-паралитическим действием и опасен для человека. Одного из рыбаков спасти не удалось, мужчина месяц провел в коме, но так и не пришел в себя. Его друг также сильно пострадал и чудом выжил, у него парализовало конечности.

Рыба иглобрюх, известная как фугу — одна из самых ядовитых морских рыб, вид обитает в Тихом океане. Встречается в прибрежных водах Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Ранее россиянин с отравлением домашними грибами попал в реанимацию.