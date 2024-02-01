Размер текста
А
А
А

Двое рыбаков отравились уловом, одного спасти не удалось

Mirror: в Бразилии двое мужчин отравились ядовитой рыбой

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии двое мужчин отравились пойманной на рыбалке ядовитой рыбой, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает Mirror.

Двое приятелей из Бразилии пообедали уловом и оказались в больнице с сильнейшим токсическим отравлением. Мужчины пришли с рыбалки и сварили пойманную рыбу, после чего обоим стало плохо.

Выяснилось, что бразильцы употребили в пищу ядовитую рыбу-фугу, яд которой обладает нервно-паралитическим действием и опасен для человека. Одного из рыбаков спасти не удалось, мужчина месяц провел в коме, но так и не пришел в себя. Его друг также сильно пострадал и чудом выжил, у него парализовало конечности.

Рыба иглобрюх, известная как фугу — одна из самых ядовитых морских рыб, вид обитает в Тихом океане. Встречается в прибрежных водах Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Ранее россиянин с отравлением домашними грибами попал в реанимацию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами