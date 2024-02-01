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Жители Казани сообщили о взрыве возле ТЭЦ

Жители услышали возле ТЭЦ в Авиастроительном районе Казани громкий хлопок

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Телеграм-канал Казань на максималках

Жители Авиастроительного района Казани сообщили о взрыве возле теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Также очевидцы сообщили, что после хлопка со стороны ТЭЦ повалил черный дым.

Кроме этого, авторы канала сообщили, что в районе у многих в доме отсутствует вода и не работает ТВ.

Утром 30 января жители Подольска заметили в небе яркую вспышку. По данным РЕН ТВ, на электроузле Московских центральных диаметров могло произойти короткое замыкание. При этом в Московской железной дороге заявили, что все подстанции, обеспечивающие энергией ее линии, работают штатно. После этого официальный Telegram-канал компании «Россети Московский регион» сообщил, что в Москве рядом с ТЭЦ-23 в Восточном административном округе произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ.

Ранее в нескольких районах Омска пропал свет из-за срабатывания аварийной защиты.

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