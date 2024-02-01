На выставке «Россия» представят отечественный программный комплекс «РН-Нейросети»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне «Роснефти» 2 февраля презентуют программный комплекс «РН-Нейросети». Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Как уточнили в компании, разработка направлена на подбор оптимальных вариантов разработки каждого участка месторождения. Такой подход позволяет увеличить нефтедобычу и снизить операционные затраты.

«При классическом подходе для выбора оптимального варианта разработки месторождения требуется провести тысячи, а иногда десятки тысяч гидродинамических расчетов. «РН-Нейросети» позволяет кратно снизить их объем за счет предварительного самообучения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПО «Роснефти» позволяет проводить обучение нейросетей для максимального ускорения расчетов и получения результатов онлайн.

Кроме того, гостям расскажут о проекте Цифровое месторождение. Для посетителе проведут лекцию о наукоемком программном обеспечении, лежащем в основе цифровых двойников.

В рамках программы тематических Дней науки в пятницу специалисты одного из корпоративных научных институтов компании расскажут о разработке линейки материалов и катализаторов защитного слоя для процессов нефтепереработки. За эту работу коллектив исследователей удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых.

Напомним, Дни науки в павильоне «Роснефти» проходят с 30 января по 8 февраля. Там ежедневно демонстрируются различные видеоролики и документальные научные фильмы, проводятся тематические викторины с памятными призами, а также игры – в том числе соревнования с нейросетью.