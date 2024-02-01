В Воронеже арестовали наркоторговца Амфетаминова

В Воронеже сотрудники полиции задержали мужчину по фамилии Амфетаминов с пятью свертками мефедрона. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда города.

Как указали в пресс-службе суда, Амфетаминов М.Е., его подельник Чичин К.Ю. и ряд неустановленных лиц продавали наркотик через интернет при помощи «тайников-закладок».

Наркоторговцы были задержаны 25 января. Суд арестовал Амфетаминова сроком на два месяца, против него и Чичина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Подозреваемым грозит до 20 лет колонии.

В октябре 2023 года в Краснодарском крае полиция задержала 37-летнего судью из Ставрополья после того, как тот забрал «закладку» с наркотиками. Мужчина во время задержания попытался договориться с оперативниками, предложив им деньги, а когда понял, что ничего не выйдет, попытался сбежать, выбросив сверток с наркотиками на территорию заброшенной водокачки.

17 января стало известно, что против российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Ранее Верховный суд отказался исключить мак из списка наркотических средств.