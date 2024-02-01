На Кубани арендатор из ближнего зарубежья обокрал хозяйку квартиры

В Новороссийске полиция задержала приезжего по подозрению в разбое с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

К правоохранителям с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что мужчина, арендовавший у нее комнату, напал на нее и вынес из квартиры украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила 180 тыс. рублей.

Полицейские поймали подозреваемого, выехав в служебную командировку в Республику Татарстан, где пытался скрыться злоумышленник. Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний гражданин Азербайджана. Мужчина успел продать похищенные ценности и распорядиться полученными деньгами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее пьяный мигрант украл у студента чемодан и рюкзак на вокзале в Петербурге.