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Названа сумма средств на реабилитацию раненных в ходе СВО

Мурашко: на реабилитацию раненых участников СВО выделяют более 70 млрд рублей

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Более 70 млрд рублей выделяют на 3 года на реабилитацию раненых участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, участники СВО имеют право на преференциальный подход по программе государственных гарантий бесплатной медпомощи. Раненых лечат в первую очередь, а также проводят госпитализацию в те медучреждения, где есть все необходимое непосредственно для нужд конкретного пациента, отметил Мурашко.

До этого в России продлили меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО. В правительстве отметили, что размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Максимальный размер финансовой помощи, например, для руководителей медорганизаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее президент Владимир Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию.

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