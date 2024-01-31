В селе Белгородской области при атаке ВСУ был поврежден мемориал

Мемориал российским солдатам в белгородском селе Новая Таволжанка получил повреждения в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дроны-камикадзе. При этом в населенном пункте произошло несколько взрывов, подчеркнул глава области.

Гладков уточнил, что из-за первого взрыва в одном из частных домов оказались выбиты окна и посечена кровля. В результате второго взрыва повреждения получил гараж на территории еще одного частного домовладения.

«Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения. Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно», — сообщил губернатор, сопроводив пост соответствующей фотографией.

Руководитель региональной администрации добавил, что никто из местных жителей не пострадал. Ожидается, что в скором времени сотрудники аварийных служб приступят к ликвидации последствий обстрела.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине. По его словам, эта линия должна находиться на таком расстоянии от российской территории, которое обеспечит безопасность людей.

Ранее жителям Курской области из-за обстрелов рекомендовали установить на телефоны приложение МЧС РФ.