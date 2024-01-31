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Москвичей предупредили об опасном погодном явлении в ночь на 1 февраля

МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве в ночь на 1 февраля

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ледяной дождь с неба и гололед на земле спрогнозировали в Москве в ночь на четверг, 1 февраля. Штормовое предупреждение об опасном явлении выпустила пресс-служба столичного главка МЧС России, ссылаясь на данные синоптиков Росгидрометцентра.

«Ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололед, ледяной дождь», — указывается в публикации.

Сотрудники спасательного ведомства порекомендовали автовладельцам ездить медленное с большей дистанцией от впереди идущих машин, отказаться от резких автоманевров и сохранять осторожность и внимательность. Пешеходам посоветовали держаться подальше от рекламных конструкций и не укрываться под деревьями.

Перед этим руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни жителей Москвы ожидает «путешествие по погодным волнам». После сильного снегопада в столице пройдет снег с дождем, а к понедельнику придут 25-градусные морозы, заявил он.

Ранее в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение.

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