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Россиянам объяснили, почему во время оттепели болит голова

Врач Демьяновская: во время оттепели могут появляться головные боли

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В периоды потепления люди чаще всего сталкиваются с головной болью и приступами мигрени, особенно к метеочувствительности расположены жители больших городов. Об этом Life рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона, который регулирует чувствительность к боли. Кровеносные сосуды расширяются, а болевые рецепторы раздражаются. Все это приводит к головной боли», — пояснила врач.

В случае появление болевых ощущений в голове она рекомендует отдохнуть в тишине, выпить воду или травяной чай, сделать прохладный компресс на лоб и немного помассировать голову. Также расслабиться и снять мышечное напряжение можно с помощью дыхательных практик или медитации, продолжила Демьяновская.

Если боль не проходит в течение 72 часов и к ней прибавились головокружение, тошнота, ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях, нарушение речи и другие тревожные симптомы, эксперт рекомендует обратиться к врачу.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию придет оттепель и продлится до пятницы. По словам Вильфанда, 1 февраля температура в Москве поднимется до +3°C, что соответствует норме второй половины марта.

Ранее врач назвала самую вредную позу для сна.

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