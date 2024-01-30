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В Салехарде врачи спасли подростка с канцелярским гвоздем в бронхах

В ЯНАО подросток случайно вдохнул канцелярский гвоздь

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FotograFFF/Shutterstock

Врачи окружной больницы Ямало-Ненецкого автономного округа спасли подростка с канцелярским гвоздем в бронхах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Острый канцелярский гвоздь длиной около сантиметра школьник вдохнул случайно, мальчик был госпитализирован в окружную больницу. В медицинском учреждении пациенту сделали томографию и обнаружили инородное тело в правом бронхе, было принято решение об операции.

Острый конец гвоздика свободно лежал в просвете органа, его удалось захватить щипцами и извлечь. Мальчик находится под наблюдением, его состояние не вызывает у врачей опасений.

Ранее врачи извлекли из уха ребенка кусок бумаги, грифель и бисер.

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