В Салехарде врачи спасли подростка с канцелярским гвоздем в бронхах

Врачи окружной больницы Ямало-Ненецкого автономного округа спасли подростка с канцелярским гвоздем в бронхах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Острый канцелярский гвоздь длиной около сантиметра школьник вдохнул случайно, мальчик был госпитализирован в окружную больницу. В медицинском учреждении пациенту сделали томографию и обнаружили инородное тело в правом бронхе, было принято решение об операции.

Острый конец гвоздика свободно лежал в просвете органа, его удалось захватить щипцами и извлечь. Мальчик находится под наблюдением, его состояние не вызывает у врачей опасений.

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