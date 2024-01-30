СК Армении возбудил дело из-за осквернения памятника детям блокады

Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения.

До этого издание RT сообщало, что уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в соцсетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

Российское посольство в Армении сообщило, что осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должен понести наказание.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.