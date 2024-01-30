Жители сообщили о вспышке в подмосковном Подольске

Жители Подольска утром 30 января заметили в небе яркую вспышку. Об этом сообщает РБК.

По данным РЕН ТВ, на электроузле Московских центральных диаметров могло произойти короткое замыкание. При этом в Московской железной дороге заявили, что все подстанции, обеспечивающие энергией ее линии, работают штатно.

Столичные власти также уточнили, что все системы энергоснабжения Москвы, в том числе трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением, а на распространенных видео показано короткое замыкание, которое было вовремя устранено. В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что информация о возможных взрывах или возгораниях на подстанции в ТиНАО ложна.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Shot, видно, как вспышка на несколько секунд охватывает небо и серые тучи. На моменте, снятом городскими камерами видеонаблюдения, вспышка даже осветила дворы жилых домов.

Позднее Shot сообщил, что в московской Щербинке произошел взрыв на электроподстанции, якобы он и стал причиной яркой кислотной вспышки.

Накануне газета «Известия» сообщала, что вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января.

Ранее в нескольких районах Омска пропал свет из-за срабатывания аварийной защиты.