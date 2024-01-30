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В Челябинской области медики выписали мальчика, шарф которого попал в механизм на курорте

Ребенка, шарф которого попал в механизм в Миассе, выписали из больницы

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В Челябинской области мальчика, шарф которого попал в механизм подъемника на курорте, выписали из больницы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на председателя совета директоров комплекса Олега Сиротина.

Он поблагодарил всех причастных к произошедшему за оперативную помощь ребенку.

«Несколько дней назад его выписали из больницы и родители забрали его домой, с ним все хорошо», – поделился Сиротин.

Инцидент произошел на курорте, когда мальчик из Кургана пошел к подъемнику. Там он поднимался вместе с инструктором, но в какой-то момент шарф застрял в механизме, таким образом перекрыв посетителю доступ к кислороду.

Мальчик находился в тяжелом состоянии и впал в кому. Недавно он вышел из этого состояния и стал самостоятельно дышать.

Ранее в Петербурге мужчина напал на десятилетнего ребенка с полотенцем и истязал его.

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