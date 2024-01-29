Россиянин получил семь лет колонии строгого режима за дезертирство

В Петербурге мобилизованного, не вернувшегося в свое подразделение из увольнения, приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Военный суд установил, что мужчина решил уклониться от военной службы в период мобилизации и без уважительных причин не явился в свое подразделение после увольнения. Не желая возвращаться на службу, он скрывался от командования и правоохранительных органов.

При этом подсудимый отметил, что у него не было намерения полностью уклониться от службы. По словам мужчины, он понял, что совершил дисциплинарный проступок, убыв к месту жительства. Россиянин испугался последствий и не вернулся в воинскую часть, рассчитывая на прекращение мобилизации и освобождение от ответственности.

Военный суд признал его виновным в дезертирстве и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее помилованный вагнеровец получил семь лет колонии строгого режима за расправу.