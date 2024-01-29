Глава РЖД высказался об инциденте с котом Твиксом

Генеральный директор и председатель правления Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров назвал недавний инцидент с котом Твиксом форс-мажором и заявил, что подобного не должно было произойти. Разговор с Белозеровым на эту тему опубликовал Telegram-канал Shot.

«Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен был за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи. Наверное, действия в отношении высаживания тоже должны быть регламентированы, это форс-мажор», — сказал Белозеров.

Он добавил, что сам является владельцем домашних животных — двух собак и кота — и не представляет, как бы смог оставить без присмотра своих питомцев вне дома.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Поисками кота занялись волонтеры. Через несколько дней его нашли, но было уже поздно. Хозяин животного заявил, что обратится в суд.

В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах. Проводницу, выбросившую кота, отстранили от работы.

Ранее в РПЦ заявили, что зоозащитники выставили «мировым злом» проводницу, высадившую кота Твикса.