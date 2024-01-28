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Глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа

BFMTV: глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа фермерами

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил правоохранительным органам столичного региона не допустить полной блокады Парижа, которую обещал устроить профсоюз фермеров. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным вещателя, на встрече с силовиками Дарманен призвал уделить особое внимание охране территории вокруг столичных аэропортов и крупнейшего в Европе рынка в Рюнжи. При этом министр отметил, что жандармы должны действовать сдержанно, вмешиваясь лишь в крайних случаях.

26 января фермеры из 19 департаментов Франции, профсоюзы FDSEA, Jeunes agriculteurs и ведущие организации по защите прав сельхозработников призвали с понедельника, 29 января, заблокировать семь блокпостов, расположенных вокруг Парижа.

Массовые демонстрации фермеров Франции начались из-за недовольства падением доходов на фоне инфляции и роста импорта сельхозпродукции с Украины. В знак протеста аграрии перекрывают магистрали, проводят акции перед зданиями государственных органов.

Ранее во Франции протестующие сожгли здание таможни.

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