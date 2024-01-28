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Жителям аварийного дома в Ростове выплатили компенсации

Мэр Логвиненко: жители аварийного дома в Ростове получили компенсации

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Телеграм-канал «Алексей Логвиненко»

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что жителям разрушавшегося аварийного дома на улице Нариманова выплатили компенсации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Логвиненко, единовременную материальную помощь получили жильцы в связи с утратой имущества первой необходимости. При этом каждой семье будут заниматься в индивидуальному порядке.

«Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека. По 10 тысяч всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично — 20 тысяч», — пояснил мэр города.

Он добавил, что в городе действует горячая линия для пострадавших в результате разрушения дома.

До этого Логвиненко говорил, что для жильцов пятиэтажки, где происходит обрушение стены первого подъезда, обустроены пункты временного размещения (ПВР).

Ранее архитектор Соколов предостерег от перепланировок в пятиэтажках.

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