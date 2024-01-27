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В Ростове-на-Дону обрушилась стена многоквартирного дома

Стена жилого пятиэтажного дома начала рушиться в Ростове-на-Дону

Стена жилого дома обрушилась в Ростове, жильцов экстренно эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Нариманова 72/3 начал рушиться дом. Эвакуировали 80человек, а здание отключили от газа.

По данным Telegram-канала Shot, пару часов назад жильцы услышали сильный грохот и скрежет и выбежали на улицу, где увидели, что часть дома покосило или обрушилось.

На месте работают МЧС и медики. Информации о пострадавших на данный момент нет.

25 января здание канализационной насосной станции обрушилось в Новотроицке в Оренбургской области.

До этого сообщалось, что шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Ранее на Сахалине кровля торгового центра рухнула под тяжестью снега.

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